Dr. Adem Özsoy Bilecik İl Müftü Yardımcılığı Görevine Başladı

Dr. Adem Özsoy Bilecik İl Müftü Yardımcılığı Görevine Başladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Edirne'den Bilecik'e atanan Dr. Adem Özsoy, yeni görevine başlarken, İl Müftüsü Ahmet Dilek ile birlikte etkin hizmetlerin yürütülmesi için işbirliği yapacaklarını açıkladı. Özsoy, gençlik çalışmaları ve manevi danışmanlık konularında öncelik vereceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Edirne'den Bilecik'e atanan Dr. Adem Özsoy, Bilecik İl Müftü Yardımcılığı görevine başladı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Dr. Özsoy'u makamında kabul ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Müftü Dilek, kurum içindeki hizmetlerin daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi adına birlikte çalışacaklarını ifade ederek, Özsoy'a yeni görevinde başarılar diledi. Ayrıca müftülük görevlerinin sorumluluk ve hassasiyet gerektirdiğine dikkat çeken Dilek, sahadaki hizmetlerde tecrübenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ziyarette, Bilecik genelinde yürütülen dini eğitim faaliyetleri, cami hizmetleri ve toplumla buluşma programlarının geliştirilmesi adına yapılabilecek ortak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Dr. Adem Özsoy ise Bilecik'te görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halkın dini ihtiyaçlarına en doğru ve samimi şekilde cevap verebilmek için özveriyle çalışacağını ifade etti. Yeni dönemde özellikle gençlik çalışmaları, aile rehberliği ve manevi danışmanlık hizmetlerine öncelik vereceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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