DPÜ'nün 'Engelsiz Üniversite' başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, Süleyman Kızıltoprak'ın katılımıyla düzenlenen törende, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Mavi Bayrak Ödülü adaylığı kazanan fakültelere belgeleri takdim edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, Süleyman Kızıltoprak'ın katılımıyla düzenlenen törende, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Mavi Bayrak Ödülü adaylığı kazanan fakültelere belgeleri takdim edildi.

2025 Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde kazanılan Mavi Bayrak Adaylığı için düzenlenen tören, üniversitenin Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirildi. Programa Rektör Kızıltoprak'ın yanı sıra dekanlar ve Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Nilüfer Dalkılıç katıldı.

Törende konuşan Rektör Kızıltoprak, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitenin her alanda erişilebilir olması için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Kızıltoprak, "Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren ve engelleri ortadan kaldıran bu anlamlı belgeleri üniversitemize kazandıran Engelsiz Öğrenci Koordinatörlüğümüzü ve ilgili dekanlıklarımızı yürekten kutluyorum. Daha erişilebilir bir yerleşke vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Mavi Bayrakları resmi olarak üniversitemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen adaylık ödülleri kapsamında, üniversite sosyokültürel faaliyetlerde erişim alanındaki başarılı çalışmalarıyla toplam 6 Mavi Bayrak Aday Ödülü almaya hak kazandı. Ödül alan birimler arasında Evliya Çelebi Yerleşkesi ile Eğitim, Fen-Edebiyat, İlahiyat, Kütahya Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik fakülteleri yer aldı.

Tören, Rektör Kızıltoprak tarafından Mavi Bayrak adaylığı kazanan birimlerin dekanlarına teşekkür belgelerinin sunulmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
