DPÜ'de depremzedelerle ilgili çalışmalarında görev alan öğrencilere teşekkür belgesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) ağırlanan depremzedelerle yakın temas kuran öğrencilere Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından teşekkür belgesi verildi.

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için kapılarını açan ve 11 Şubat'tan bu yana depremzede vatandaşları konukevi ve Hüsnü Özyeğin Öğrenci Yurdu'nda ağırlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, gönüllü öğrencilerin sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalarda depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, psikososyal destek ve çeşitli çalışmalar için de seferber oldu.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, depremzedelerin Kütahya'ya gelmesinden iki gün sonra çalışmalara başlayan ve bugüne kadar Kütahya'da depremzedelerle ilgili yürütülen çalışmalarda eş güdümü sağlayan öğrencileri makamında ağırlayıp tebrik etti.

"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

Depremzedelerle ilgili çalışmalarda görev alan öğrencilerle gurur duyduğunu söyleyen Rektör Uysal, depremin ilk anından bugüne kadar tüm üniversite birimlerinin gerek arama-kurtarma çalışmaları, gerek yardım çalışmaları gerekse vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi konusunda yer aldığını hatırlatarak," Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hüsnü Özyeğin Yurdu'nda ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızla ilgilenen öğrencilerimiz, gönüllülük esası ile sorumluluk alıp özveri ve duyarlılıkla çalıştılar. Kendilerini kutluyorum. Aslında DPÜ tüm birimleriyle aynı duyarlılık ve özveri ile çalıştı, öğrencilerimiz yaşadıkları illerden Kütahya'ya gelerek, her şartlarda görevlerini yerine getirdiler ve vatandaşlarımızla bir aile ortamı oluşturdular. Onlarla sürekli iletişim halinde kalarak vatandaşlarımızın ilimizde rahat etmeleri için her şeyi gerçekleştirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Birlikte tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz"

Depremzede eş güdüm çalışmalarına liderlik eden öğrenci Abdülmuttalip Şahan ise Rektör Kazım Uysal'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Çalışmalarımıza gönüllü olarak devam ediyoruz. Birlikte tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde gençler olarak sorumluluk almaktan büyük mutluluk duyduk" şeklinde konuştu.

Görüşmenin sonunda Rektör Uysal, depremzede eş güdüm çalışmalarında yer alan öğrenciler Abdülmuttalip Şahan, İbrahim Halil Çalışkan, İsa Barışan, Sebahat Kara, Derya Namlı, Aleyna Nur Esen, Feyzanur Yurduseven, Fatma Sarıkaya, Zeliha Rümeysa Aksu, Galip Pektaş ve Zehra Keser'e üniversite adına hazırlanan teşekkür belgesi sundu. - KÜTAHYA