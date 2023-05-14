Altılı masa ortaklarından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

Gültekin Uysal, eşi Hatice Uysal ve partililerle Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla oyunu kullanmak için Selçuklu İlkokulu'na geldi. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu 1226 No'lu sandıkta kullandı. Uysal, çıkışta basın mensuplarına, 14 Mayıs 2023 tarihinin milletin derinden nefes almasına vesile olacağını söyledi. Türk demokrasisinin en önemli sermayesinin kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyeti olduğunu kaydeden Uysal, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada artık baharın sonu yazın başlangıcı, milletin de bu manada havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi her bir oy sandığa cemre olarak düşecektir. Milletin olduğu kadar kadim coğrafyanın, insanlığın da tarihin de önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum". - AFYONKARAHİSAR