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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan, down sendromlu Ahmet'e doğum günü sürprizi

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, down sendromlu Ahmet Demirci'ye belediyede doğum günü sürprizi yaparak onu bir günlüğüne başkan yaptı. Ahmet'in neşesi ve içten tavırları herkesi güldürdü.

KIRKLARELİ Belediye Başkanı Derya Bulut, 13 yaşına giren down sendromlu Ahmet Demirci'ye belediyede unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı. Samimi anların yaşandığı kutlamada Ahmet, bir günlüğüne belediye başkanlığı makamına otururken neşesi ve içten tavırlarıyla herkesin yüzünü güldürdü.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un daveti üzerine ailesiyle birlikte belediyeye gelen Ahmet Demirci, belediye binası önünde karşılandı. Ardından başkanlık makamına geçen Ahmet, Başkan Bulut'un koltuğunu devralarak günün en özel konuğu oldu. Ziyaret sırasında yaşanan sıcak diyaloglar ise renkli görüntülere sahne oldu. Anne ve babasının kendisine 'Ahmet' diye hitap etmesi üzerine gülümseyerek, "Ahmet demeyin, başkanım deyin" sözlerini kullanan Demirci, odadakileri kahkahaya boğdu. Daha sonra doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Ahmet, mutluluğunu Başkan Bulut ve ailesiyle paylaştı. Kutlamanın ardından Bulut tarafından hediye edilen paketi açan Demirci, içinden çıkan ayakkabıları görünce büyük sevinç yaşadı. Doğum günü etkinliğinin sonunda belediye çalışanları ve katılımcılar tarafından "İyi ki doğdun başkanım" sözleriyle alkışlanan Ahmet, Başkan Bulut'a "Allah senden razı olsun başkanım" diyerek teşekkür etti.

Programın ardından Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nı gezen Ahmet Demirci, vatandaşlarla sohbet edip selamlaştı. Çevresindekilere gülümseyerek "Bana başkanım deyin." diye seslenmesi ise parkta bulunanların sempatisini kazandı. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da Ahmet Demirci ile geçirdiği keyifli anları sanal medya hesabından paylaştı. Bulut, paylaşımında sevginin tüm engelleri aşan en güçlü bağ olduğuna vurgu yaparak, Ahmet'in içten gülümsemesi ve özgüveninin herkese örnek olduğunu belirtti. Ahmet'e ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileyen Bulut, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ahmet" ifadeleriyle doğum günü mesajını paylaştı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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