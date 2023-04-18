Döşemealtı Kent Meydanı'nda 5 bin kişi aynı anda iftar açtı

Döşemealtı Belediyesi'nin Kent Meydanında düzenlediği iftar sofrasında 5 bin kişi aynı anda orucunu açtı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri gönül sofrasının eksiksiz olması için tüm ayrıntıları kontrol etti. Tasavvuf müziğiyle başlayan etkinlik semazen gösterisiyle devam etti. Çocuklar ve eski Ramazanları yad etmek isteyenler için Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçıları Hacivat Karagöz oyununu sergilerken, yine çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, vatandaşların masalarını tek tek dolaşıp sohbet etti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte önce dualar edilip ardından 5 bin kişi ile birlikte orucunu açan Başkan Turgay Genç, gençler ve çocuklarla da yakından ilgilendi. Kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayan Genç, daha sonra Müze Konseptli Hacı Ramazan Altun Camiinde vatandaşlara dondurma ve lokma tatlısı ikram etti.

Genç, iftar sofrasına katılan herkese teşekkür ederek, "Bin aydan daha hayırlı olan Mübarek Kadir Gecemizde binlerce hemşerimizle birlikte orucumuzu açtık. Geleneksel hale getirdiğimiz gönül soframıza katılan tüm Döşemealtılı hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim. Tuttuğumuz oruçların ve ettiğimiz duaların kabul olması temennisiyle tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi. - ANTALYA