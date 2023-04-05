Döşemealtı Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan desteği

ANTALYA (İHA) – Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, hafta sonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Serin Evler Sitesi sakinleriyle buluşan Başkan Genç, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan erzak kolilerinin dağıtımını yaptı.

Döşemealtı Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahipleri için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Nar Masa ekipleri günler öncesinden çalışmalarına başlayarak ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerini tespit etti. Yine belediyeye gelerek talepte bulunan vatandaşların isteklerini de karşılayan ekipler Ramazan ayının ilk gününden itibaren erzak kolilerini sofralara ulaştırıyor. Hafta sonunu vatandaşlarla bir arada geçiren Belediye Başkanı Turgay Genç'te gıda kolisi dağıtımına katıldı. Serin Evler Sitesi'nde önce vatandaşlarla bir araya gelip dertlerini dinleyen Turgay Genç, yine buradaki ihtiyaç sahiplerine erzak kolilerini kendi teslim ederek Ramazan ayını kutladı. Çocukları unutmayan Genç yanında getirdiği yüzlerce oyuncağı çocuklara dağıtarak gönüllerini kazandı. Başkan amcalarına teşekkür eden çocuklar futbol topu istedi. Bu isteği kırmayan Genç Nar Masa ekiplerine talimat vererek çocukların evlerine birer futbol topu gönderilmesi talimatını verdi. Çocuklar kendileriyle sohbet edip hediye dağıtan Başkan Genç ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA