Döşemealtı Belediyesi'nden Bademağacı Mahallesi'nde İftar

Döşemealtı Belediyesi, geleneksel iftar sofralarının yedincisini Bademağacı Mahallesi'nde kurdu. Bademağacı Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına, Başkan Turgay Genç de katıldı.

Döşemealtı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bademağacı'nda düzenlenen iftar programına; CHP Antalya Milletvekili adayları Nilüfer Deveci, Zeliha Milli ve Mehmet Gök katıldı. Milletvekili adaylarının yanı sıra CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, CHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Aycan Özbey, İYİ Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Ali Özbey, Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve siyasi partilerin yöneticileri de Genç'in davetine katılarak yurttaşla sohbet etti.

Başkan Genç, geleneksel iftar sofrasına katılan herkese teşekkür ederek, "Yine bizleri yalnız bırakmayarak gönül soframızda birlikte oruç açan hemşehrilerime, milletvekili adaylarımıza, ilçe başkanlarıma, yöneticilerine ve tabii ki emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.