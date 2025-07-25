Şehit Orman İşçilerine Helva İkramı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Eskişehir'deki yangın söndürme çalışmalarında şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllüleri için helva dağıtıldı.

Eskişehir'deki yangın söndürme çalışmalarında şehit düşen orman işçileri ve AKUT gönüllüleri için Dörtyol ilçesinde anma programı düzenlendi. Programa Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ve Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nursan Merkez Camii'nde kılınan cuma namazının ardından şehitler için helva dağıtıldı.

Yetkililer, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Mekanları cennet, makamları ali olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun"dedi. - HATAY