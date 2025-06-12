Dört İtalyan Gezgin Türkiye'de Meke Gölü'nde Kamp Yaptı

Dört İtalyan Gezgin Türkiye'de Meke Gölü'nde Kamp Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya turuna çıkan dört İtalyan gezgin, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde kamp yaparak unutulmaz anılar biriktiriyor. Ekip, Türkiye'ye gelmeden önce Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı gezdi ve Türkiye'deki sıcak karşılamalardan etkilendiklerini belirtti.

Dünya turuna çıkan dört İtalyan gezgin, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde kamp yaptı.

1 Haziran'da başladıkları maceralarını 2 yıl önce hayal ettiklerini belirten ekip, Türkiye'de unutulmaz hatıralar biriktiriyor. Stefano, Luca, Paolo ve Sara'dan oluşan grup, 1980'lerden kalma karavanları ve motosikletleriyle dünyayı geziyor. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye gelen ekip, Meke Gölü'nü tesadüfen keşfettiklerini ve etkilendiklerini söyledi. Kapadokya'ya da gideceklerini belirten ekip, Türkiye'deki sıcak karşılamalardan etkilendiklerini vurguladı. İtalyan gezginler, 20 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacaklarını, ardından Gürcistan'a geçeceklerini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha

Gece yarısı Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Eşref Rüya'da Zeybek sahnesi çok konuşulmuştu! Prova görüntüleri ortaya çıktı

Zeybek sahnesi gündem oldu! Prova görüntüleri ortaya çıktı
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.