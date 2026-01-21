Haberler

Donmak üzere olan yavru kediyi kurtardı, davranışı ile takdir topladı

Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Eren Karakaya, yol kenarında donmak üzere bulduğu yavru kediyi aracına alarak evine götürdü ve karnını doyurdu. Karakaya'nın bu davranışı takdir topladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Eren Karakaya, yol üzerinde bir yavru kedi olduğunu fark etti. Soğuktan donmak üzere olduğunu anlayan Karakaya, aracını durdurarak kediyi yakalamaya çalıştı. Bir süre uğraşın ardından kediyi yakalamayı başaran Karakaya, kediyi aracına alarak evine götürdü. Evde kediyi sıcak bir ortama alan Karakaya, karnını doyurduktan sonra ısınmasını sağladı. Daha sonra kedi yavaş yavaş kendine gelirken, Eren Karakaya'nın davranışı ise takdir topladı.

"Donmak üzereydi"

Kediyi yakalayıp eve götürdüğünü söyleyen Eren Karakaya, "Arabamla yolda giderken yol kenarında donmak üzere olan bir kedi gördüm. Kediyi zor da olsa yakalayıp evime götürdüm. Kediye yemek verdim. Daha sonra ise kedi evde ısındı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
