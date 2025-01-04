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Dondurucu havada, Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

Dondurucu havada, Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü. Sarıkamış kent merkezinde gece saatlerinde yapılan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide katıldı ve daha sonra ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, etkinlikler kapsamında kum sanatıyla Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu. Demokrasi Meydanı'nda Soğuk Heykel Atölyesi gösterisini izleyen binlerce kişi, buz kesen soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüşe başladı. Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve "Ruhun Şad Olsun" yazısı meşalelerle ateşe verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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