Domaniç Kocayayla Geçidinde Kar Kalınlığı 27 Santimetreye Ulaştı
Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle gece ağır vasıta geçişlerine kapatılan Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidinde, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gündüz saatlerinde ağır vasıtaların geçişlerine izin verildi.
Domaniç Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı.
Gece boyunca yağan kar nedeniyle gece ağır vasıta geçişlerine kapatılan Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidinde, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gündüz saatlerinde ağır vasıtaların geçişlerine izin verildi.