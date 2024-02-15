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Domaniç Kocayayla Geçidinde Kar Kalınlığı 27 Santimetreye Ulaştı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle gece ağır vasıta geçişlerine kapatılan Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidinde, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gündüz saatlerinde ağır vasıtaların geçişlerine izin verildi.

Domaniç Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla Geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı.

Gece boyunca yağan kar nedeniyle gece ağır vasıta geçişlerine kapatılan Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidinde, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gündüz saatlerinde ağır vasıtaların geçişlerine izin verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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