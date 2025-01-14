Dolu olmayan barajın suyunu paylaşmak istemeyen mahalleli DSİ'yi protesto etti

İki mahalle arasındaki su krizi: Yaşlısından gencine herkes tepki gösterdi

Mahalle sakini Umut Köse: "Bu baraj kuraklık sebebiyle eski seviyelerinde değil"

"Bizim sulama için kullandığımız ana borudan başka mahalleye su verilmesine karşıyız"

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde DSİ himayesinde olan Çilekli Barajı'ndan başka bir mahalleye su verilmesi için boru hattı döşendiğini belirten mahalle sakinleri, baraj suyunun kendilerine zor yettiğini öne sürerek eylem yaptı. Barajın eski seviyelerinde olmadığını belirten Çilekli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Umut Köse, "Biz buradan su alınmasına karşı değiliz. Bizim sulama için kullandığımız ana borudan başka mahalleye su verilmesine karşıyız. Bu baraj, kuraklık sebebiyle eski seviyelerinde değil" dedi.

Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi'nde 2015 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 970 bin metre küp su biriktirme hacmi ile 2017 yılında tarımsal sulama için hizmete giren Çilekli Barajı'ndan başka bir mahalleye su verilmesini yaşlısından gencine herkes protesto etti. Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, DSİ'nin başka bir mahalleye su verilmesi için boru hattı döşendiğini iddia etti. Barajın yapımı için kendi arsalarından vazgeçtiklerini ve baraj suyunun kendi tarım alanlarına yetecek kadar dolu olmadığını aktaran mahalle sakinleri, kurak geçen dönemin ardından susuz kalacaklarını söyledi.

"Çilekli Mahallesi halkı bu konuda mağdurdur"

Çilekli Mahalle Muhtarı Mehmet Kahvecioğlu, yazın kurak geçmesinden dolayı tarımsal sulamada sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Bundan 5 ay önce toplantıya çağırıldım. Toplantıda mahallelerin talep ve istekleri değerlendirilecekti. Bende sulanamayan tarım arazilerimizin sulanabilmesi için su hattı talebinde bulundum. Ancak toplantıda Çilekli Barajı'ndan Hüseyinli Mahallesi'ne sulama için bir boru hattı çekileceğinden haberdar oldum. Tüm mücadelemize rağmen en son borular geldi ve Çilekli Barajı'ndan Hüseyinli Mahallesi'ne sulama boruları döşendi. Ne mahalle muhtarı olarak bana ne de mahalle halkımıza haber verilmedi, sorulmadı. Çilekli Mahallesi halkı bu konuda mağdurdur" dedi.

"Baraj sadece mahallemizin ihtiyacına karşılık verebiliyor"

Katırözü Çilekli Köyü Birlik Derneği Başkanı Lütfiye Önder de, "Biz burada yapılan yanlışlıklara izin vermeyeceğimizi belirtmek için ve biz bize yeteriz diyerek toplandık. Bizim barajımız yokken Hüseyinli Göleti yıllar önce yapıldı. Yıllardır zaten bir sıkıntımız olmadı. Bizim barajımızdan Hüseyinli Mahallesi arazilerine zaten su veriliyordu. Su sıkıntıları yokken bu problemi karşımıza niye çıkarttılar? Anlamak mümkün değil. Zaten Hüseyinli Mahallesi'nin arazilerinin bir kısmı bizim barajımızdan sulanıyordu. Kış suyu alacağız diyerek mahallemizi ve Pamukova'da oturan mahallelilerimizi yanlış yönlendirdiler ve bizleri suçlu ilan ettiler. Biz 'Komşu köyümüzün halkı suçludur' demiyoruz. Bu yanlışa 'Evet' diyenlere 'Dur' diyoruz. Her şey ortaya çıktı. Kış suyu adı altında, sulama alanlarını artıracaklar, Hüseyinli Göletini dolduracaklar, bizim barajımızdaki su da yaz ortasında bitecek. Bunu bütün mahallemiz öngörüyor. Çilekli Mahallesi mağduriyet yaşayacak. Telafisi olmayan husumetler ortaya çıkacak. Biz bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Su can damarımız, önceliğimiz tamam ama iki köy arasında akrabalık bağlarımız var. Kız alıp kız verdik. Bunları göz ardı edemeyiz. Mevsimsel değişiklikler nedeniyle eskisi kadar dolmayan barajımız, üretimin artmasıyla ancak mahallemizin ihtiyacına karşılık verebiliyor. Mahalle halkı olarak sesimizi duyuramadık" diye konuştu.

"Suyumuzu vermeyeceğiz"

Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Ömriye Çam, tarlasına su gelmediğini ifade ederek, "Benim tarlama su gelmiyor, motorla sulamaya çalışıyoruz. Neden para veriyoruz o zaman bu kadar sulamaya? Bir de başka köye su vereceklermiş. Niye bize sormadan yapıyorlar? Ben 75 yaşındayım. Buraya çocuğumun rızkı için geldim. Ben bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Ben neden bu haklara sahip olamıyorum? Neden bu haklardan yararlanamıyorum" şeklinde konuştu.

86 yaşındaki Mükerrem Cinci ise "Hüseyinli Mahallesi'nde kaç senedir gölet var. Bizim barajımız yokken mahsullerimiz yandı. Biz onlardan bir yudum su istemedik. Baraj olduktan sonra millet tarlasını ekti ve ürün aldı. Şimdi suyumuzu alıyorlar. Biz suyumuzu vermeyeceğiz. Ben fasulye sulayacağım diye gece tarlalarda yattım" ifadelerini kullandı.

"Ana borudan başka mahalleye su verilmesine karşıyız"

Mahalle sakinlerinden Vildan Polat, "Yeter ki köyümüze su gelsin diye verimli arazilerimizi verdik. O dönemde köylüye, 'Bu su başka köye verilecektir' deselerdi elbette ki o araziler verilmezdi" dedi.

Çilekli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Umut Köse de, "Barajımız dolar taşar ve tahliyeden fazla su akar. Buradan su alınmasına karşı değiliz. Bizim sulama için kullandığımız ana borudan başka mahalleye su verilmesine karşıyız. Bu baraj kuraklık sebebiyle eski seviyelerinde değil. Yazın çoğu araziye su basılamıyor. Hal böyleyken ana borudan başka mahalleye su verilmesine karşıyız. Yetkililerin bu soruna çare bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.