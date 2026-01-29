Bilecik'te dolandırıcılığa karşı vatandaşlara bilgilendirme

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dolandırıcılığa karşı vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Osmaneli ilçesinde dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Osmaneli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmaneli Kapalı Pazar Yeri'nde pazarcı esnafı ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında internet ve telefon dolandırıcılığı yöntemleri ile vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkat etmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca Madde Bağımlılığı ile Mücadele (UYUMA) uygulaması ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (KADES) uygulaması hakkında da bilgilendirme yapılarak uygulamaların kullanımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için tüm güvenlik güçlerimizin çalışmaları aralıksız devam etmektedir" dedi." - BİLECİK