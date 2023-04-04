'Doktor hatası 1 kişiyi, müteahhit hatası binlerce kişiyi öldürür'

Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu, depremden sonra şehirde yıkılacak bina sayısının sürekli arttığını belirterek, "Doktor hatası 1 kişiyi, müteahhit hatası ise binlerce kişiyi öldürür" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Adana'da 13 bina yıkılırken 418 kişi ise hayatını kaybetti. Ancak depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda şuana kadar 4 bin 636 bina ağır ve orta hasarlı yapı ortaya çıktı.

Adana Müteahhitler Birliği Başkanlığı'na seçilen Haydar Çakıroğlu, depremden hemen sonra sahaya çıktıklarında 11 binadan daha fazla binanın yıkılacağını gördüklerini belirterek, "Depremden hemen sonra şehir merkezinde 11 bina yıkıldı. Ancak yaptığımız saha çalışmalarında çok fazla hasarlı bina olduğunu gördük. ve bizim gözlemlediğimiz gibi de oldu. Orta ve ağır hasarlı bina sayısı sürekli arttı. Son rakamlara göre bu sayı 4 bini geçti" dedi.

Bu kadar çok binanın yıkılacak olmasının nedenlerinden birinin Adana'nın daha önce 3'üncü deprem bölgesi ilan edilip ona göre inşaat yapılması olduğuna dikkat çeken Çakıroğlu," Adana şimdi 2'inci deprem bölgesine alındı. Buna göre inşaat yapılmaya başlandı. Ancak daha önceki inşaatlar 3'üncü deprem bölgesine göre ve o zamanki yönetmeliğe göre yapıldı. En bariz örneği o zaman kullanılan beton ile şimdi kullanılan beton bile çok farklı" diye konuştu.

Bina yapımında müteahhittin çok önemli olduğunu hatırlatan Çakıroğlu, "Doktor hatası bir kişiyi öldürürken, müteahhit hatası binlerce kişiyi öldürebilir. Bu nedenle apartman yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor. En ufak bir hata binayı yıkar. Binayı çok sağlam yaparsınız sadece bir kolonda hata yaparsınız, o bir kolon bütün binayı yıkar" diye konuştu. - ADANA