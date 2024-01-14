Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er'in cenazesi Göksun'da defnedildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerimizden 6'sı bugün son yolculuklarına uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 3 askerimiz ise dün defnedilmişti.

ŞEHİDİN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada doğum gününe 5 gün kala şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Gülmez'in 17 Ocak günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya'da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.

ŞEHİT DELEN'İN YAKINLARI AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31) de bugün defnedildi. Delen'in memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı.

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde defnedildi. Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT MURAT ATAR, MEMLEKETİ ORDU'DA DEFNEDİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'nun İkizce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİT KÖROĞLU, AİLESİNİN TEK ERKEK EVLADIYDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı da dün akşam memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası öğle namazının ardından şehit için cenaze namazı kılınırken, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.