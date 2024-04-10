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Doğu Kudüs'te 60 Bin Müslüman Bayram Namazı Kıldı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 60 bin Müslümanla Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Müslümanlar, bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti.

Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Doğu Kudüs Kudüs Yerel Dünya Güncel Haberler

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