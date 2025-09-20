Doğu Karadeniz'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar Rize'nin Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçesinin ardından İkizdere ilçesinde de etkili oldu.

İlçe merkezinin girişinde yer alan hidroelektrik santralinin lojmanları İkizdere Deresi'nin suları altında kalırken, ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. İlçe merkezine ulaşım yoldaki sel suları nedeniyle güçlükle sağlanırken, İkizdere-İspir-Erzurum karayolu Çamlık köyü mevkiinde bir süre ulaşıma kapandı, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. - RİZE