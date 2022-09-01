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Doğaya 520 kınalı keklik salındı

Yerel Haberler

Doğaya 520 kınalı keklik salındı Burdur'un Gölhisar ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Gölhisar Şefliği öncülüğünde doğaya 520 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğaya 520 kınalı keklik salındı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Gölhisar Şefliği öncülüğünde doğaya 520 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Her yıl yapılan keklik salımı bu yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Gölhisar Şefliği öncülüğünde, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Şefliği katkılarıyla, Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı gözetiminde gerçekleştirildi.

Etkinlikte önceden belirlenen alanlara toplamda 520 kınalı keklik salınırken, salım yapılan sahalarda geçen yıllarda doğaya bırakılan keklerinde bir popülasyon oluşturarak doğaya uyum sağlamış olmaları ve yavrularıyla salım alanlarında ekipleri karşılamaları ayrı bir sevinç kaynağı oldu.

MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Öztürk, Gölhisar Avcılar Kulübü Başkanı Ömer Acar da keklik salımı programına katıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Şakir Okunakol - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hisarcık Gölhisar Burdur Yerel Haberler

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