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Doğa Koruma ve Milli Parklar Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı
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Afyonkarahisar'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına katılarak destek oldular.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kabulü kampanyası devam ediyor. Bu çerçevede DKMP personelleri kan bağışı yaptı. Etkinliğin ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Bölge müdürlüğümüz personelleri Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldular. Kızılay Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi personelince bölge müdürlüğümüz hizmet binasında kurulan seyyar kan merkezinde bölge müdürlüğümüz personelleri gönüllü olarak kan bağışı yaptı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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