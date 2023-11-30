Doç. Dr. Kılıç, TÜBA-GEBİP ödülüne layık görüldü

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bu yılki Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerini (GEBİP) alan bilim insanları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Haydar Kılıç ; Doğa Bilimleri dalında, Organik Kimya alanında TÜBA-GEBİP ödülünü almaya layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen; TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) ödüllerini bu yıl alacak isimler belli oldu. Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek ve geleneksel hale gelen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek. Türkiye'nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri bakımından özel bir öneme sahip olan TÜBA-GEBİP Ödülünü 2023 yılında; 24 farklı üniversiteden 34 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı ve bugüne kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 644'e yükseldi.

Başkan Şeker: "Yapılan Çalışmalar Geleceğe Dair Umudumuzu Daha da Artırdı"

Ödüllere ilişkin açıklama yapan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Cumhuriyetin 100. yılında, asırlık deneyimle çalışmalarını büyük bir özenle sürdürdüklerini söyledi. Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, genç bilim insanlarını teşvik etmek, bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermenin Akademi'nin asli görevleri arasında yer aldığını belirten Başkan Şeker, TÜBA GEBİP ve TESEP Ödül programlarının uzun yıllardır yürütüldüğüne dikkat çekti. Başkan Şeker: "Bu yıl ülkemiz adına 100. yılın coşkusunu yaşıyoruz. Uzun süredir bilim alanı komiteleri tarafından titizlikle değerlendirilen GEBİP ve TESEP başvuru sonuçları her sene olduğu gibi bu sene de bizi gururlandırdı ve geleceğe dair umudumuzu daha da artırdı. Bu düşüncelerle, ödül almaya hak kazanan akademisyen ve yazarlarımızı kutluyor, gelecekteki çalışmalarında da her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Rektör Çomaklı: "Ödül Kazanımlarını Oldukça Önemsiyoruz"

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesinin görünürlüğünü artırmak, uluslararasılaşma misyonuna uygun adımlar atmak ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak amacıyla bilim insanlarının nitelikli çalışmaların bilimsel sahada da kendisini göstermesi ve başarılarının takdir edilmesi ilkesi doğrultusunda ödül kazanımlarını oldukça önemsediklerine dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Bu bağlamda, Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Haydar Kılıç'ı almış olduğu bu önemli ödülden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜBA-GEBİP Ödülleri Hakkında

TÜBA-GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ile yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001 yılından itibaren veriliyor. Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 50 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için her yıl ayrıca 15 bin liralık ek destek ile akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor. - ERZURUM