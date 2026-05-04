Doç. Dr. Gökçen Çatlı: 'Bir Abdullah Çatlı ölür, bin Abdullah Çatlı dirilir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çatlı' filmi galası vatandaşların yoğun ilgisini çekti. 2 ayrı salonda gösterime giren film, öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Abdullah Çatlı'nın kızı Doç. Dr. Gökçen Çatlı, "Türkiye'de hatta yurt dışında da birçok kurum, kuruluş ve kişiler tarafından büyük bir teveccüh gördüğü için teşekkür ederiz. Bizim yaşadığımız o dönemi bu kadar büyük kitlelerce sahipleneceğine inanmazdık tabii ki, ama bir olunca ve inanınca o milli birlik yeniden hasıl oluyor" dedi.

Muhabir tarafından sorulan, "Herkes biliyor ki Çatlı, Susurluk'ta vefat etti. Ancak filmin sonunda ise vefat yok gibi" sorusuna Doç. Dr. Çatlı şu şekilde cevap verdi:

"Aslında babam malum suikastte o an Hakk'ın rahmetine kavuşmuyor. Kısa bir süre daha hayatta kalıyor. Bir de şöyle bir durum var. Kahramanlar ayakta ölür fakat ruhları ebedidir ve yurda tekrar can vermek için yeniden ruh olarak dirilirler. Hepimizin içinde o şehitlerimizin bir parçası var. Bir Abdullah Çatlı ölür, bin Abdullah Çatlı dirilir. Kadim Türk tarihi benzer hadiselerle dolu. Görüyoruz ki biz 17'nci Türk devletini yaşıyoruz. Allah daim etsin. Bugüne kadar süreklilik dahilinde geldiysek şayet biz o ruha borçluyuz bunu. Kahraman ruhuna borçluyuz. Bizler de genlerimizde damarlarımızdaki asil kanda geçmiş atalarımızın ruhunu o kadim dik duruşlarını taşıyoruz. O yüzden elbette ki bitmez. Belki aramızda niceleri vardır ama onlar isimsizlerdir ve gölgededirler. Hiçbir şeyi vitrin önünde desinler diye yapmazlar. Malum bir suikasta ve karalama kampanyası ile birlikte mecbur oldukları için kitlelerce, teşkilatlarca, ailelerce savunulmaya mecbur kalınır ki devletimiz ve milletimiz zeval görmesin diye."

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ise yaptığı konuşmada, filmin Anadolu insanının toprağı, bayrağı ve değerleri için neler yapabileceğini anlatan bir film olduğunu söyledi. Alfatlı, "Yitik bir neslin 1980 öncesi vatanı, milleti, bayrağı, devleti için mücadele eden bu neslin evlatlarıydı Abdullah Çatlı. Sonrasında da Ermeni Asala terör örgütünün ve biliyorsunuz özellikle diplomatlarımızı, bürokratlarımızı, insanımızı Avrupa'nın göbeğinde şehit eden, katleden hain kahpe terör örgütüne karşı yapmış olduğu mücadeleyi de anlatan aynı zamanda film Abdullah Çatlı'ya ve onun gibi bu vatan, millet, bayrak uğruna şehit olan hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten gençlerimizin, Anadolu insanının temiz pak pırıl pırıl Anadolu insanının ve gençlerin vatanı için bayrağı için ülkesi için kutsalları ve değerleri için neleri yaptığını, neleri yapması gerektiğini de belki bir şekliyle sanat yönüyle de belki anlamış olacağız, anlatılmış olacak. Ben bütün gençlerimizi gerçekten vatanını, bayrağını, ülkesini seven bütün gençleri de aynı zamanda bu filme davet ediyorum, izlemelerine davet ediyorum. Tabii ki şehidimiz Muhsin başkanımız, hayatını kaybettiği zaman Abdullah Çatlı'nın, onun cenazesine giden tek siyasi parti genel başkanıydı. Orada da sordukları zaman, 'Mesai arkadaşımızdı. Yiğit bir Anadolu evladıydı. Vatanını, bayrağını, ülkesini, devletini seven ve bu uğurda canını seve seve feda edecek yiğit bir kardeşimizdi' dedi. Arkasında duran, yanında duran da biliyorsunuz şehidimiz Muhsin başkanımızdı" diye konuştu.

Salonu dolduran vatandaşların ve davetlilerin selamlanmasının ardından nefesler kesen film büyük bir beğeniyle izlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı