DMM'den 'Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığına dair sosyal medyada yayılan iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Uçuşlar, HÜRJET Projesi kapsamında gerçekleştirilen test faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarındaki, " Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, ' Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu uçuşlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
