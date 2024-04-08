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DMM: 'AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değil

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili 'AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu, iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Devletin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu olmadığını belirten DMM, "Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ'yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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