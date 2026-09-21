Haberler

DMM, 'Ailem Güvende' operasyonlarına yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DMM, 'Ailem Güvende' operasyonlarına yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı
Güncelleme:
+449 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DMM, 'Ailem Güvende' operasyonlarının 'keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü' iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Operasyonların uyuşturucu, fuhuş, fuhuşa aracılık ve çocuk istismarı odaklı organize suç yapılanmalarına karşı yürütüldüğü belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ailem Güvende' operasyonlarının 'keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, ülkemizde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonlarının 'keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü' yönündeki iddialar tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. Çocukları uyuşturucu maddelerden, cinsel istismardan, fuhuş ekonomisinden ve dijital manipülasyondan korumak devletlerin asli görevidir ve tartışmaya açık bir konu değildir. Ülkemiz bu kararlılıkla 2026-2035 yıllarını 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan etmiş, odağına 'çocuğun üstün yararını' alan kapsamlı bir koruma politikasını kararlılıkla uygulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Ailem Güvende" operasyonlarının uyuşturucu, fuhuş, fuhuşa aracılık ve çocuk istismarı odağında faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Soruşturmalar yargı organlarının gözetiminde, somut deliller, ihbarlar ve adli süreçler kapsamında hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve aile yapımızın güvenliğini hiçbir dış baskı, karalama kampanyası ya da algı operasyonuna feda etmeyecektir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür maksatlı yayınlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi

Kaza geçiren vatandaşları dolandıran 20 şirket TMSF'ye devredildi
'Parası olan yapar' dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar

"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
Sobayı yakıp uyudular, oda dumanla doldu! Bursa'da yaşlı çift karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Uyandıklarında her yer dumandı! Yaşlı çift hastanelik oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'

AK Partili Hamarat'tan tüccara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Bologna'dan 4 maçta kovulan Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor

Bologna'dan 4 maçta kovulan Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor
İmamoğlu dahil 436 sanık yeniden hakim karşısında! İş insanından 'tehditle ödeme' iddiası

436 sanık hakim karşısında! İş insanından "tehdit" iddiası
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde

Dev derbiye gitti, görenler beğenmeden edemedi
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu