DKMP Bursa 2. Bölge Müdürü Kazdağı Milli Parkını Ziyaret Etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Kazdağı Milli Parkını ziyaret etti.

Milli Park şefi Yasir Özerhan tarafından yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler verildi. Şahindere Kanyonu Cam Seyir Terasında inceleme yapan Bölge Müdürü, Zeytinli Kazdağı Tanıtım Merkezinde Milli Park personeliyle bir araya geldi. - BALIKESİR