Diyetisyenlerden Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Uyarısı

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Şükriye Eral, Kurban Bayram'ında artan kırmızı et ve şekerleme tüketimi konusunda uyarılarda bulunarak, "Kızartmalara, kavurmalara dikkat edelim diyoruz ama bayramın ilk günü o kavurma yapılıyor, hepimiz biliyoruz. O yüzden dengeli beslenmek çok önemlidir. En azından dengeli tabak modeli oluşturarak kurban eti, salata, yoğurt şeklinde bir menü planlayabiliriz" dedi.

Kurban Bayramı'nda kırmızı et ve tatlı tüketimi artış gösterirken, Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Şükriye Eral uyarılarda bulundu. Dengeli beslenme vurgusu yapan Eral, diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların bu konuda daha da dikkatli olması gerektiğini söyledi. Sebze yemekleri, çorba ve sütlü tatlıların daha hafif olduğunu belirten Diyetisyen Eral, yürüyüş ve egzersizlerin kişinin metabolizmasına iyi geleceğini ifade etti.

"Dengeli beslenmek çok önemlidir"

Kurban Bayramı'nda kurulan sofralarda dengeli beslenilmesi gerektiğini söyleyen Eral, "Bayramlar ve bayram sofraları bizim önemli kültürel değerlerimizdir. Bu nedenle hastalarda aslında ilk söylediğim şey, kalorileri saymadan bayramda sevdikleriyle beraber doyasıya bayram sofralarının tadını çıkarmalarıdır. Ama elbette ki kronik hastalıkları varsa, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, gut gibi bazı kısıtlamalar yapmak gerekebilir. Biz diyetisyenler olarak sürekli kızartmalara, kavurmalara dikkat edelim diyoruz ama bayramın ilk günü o kavurma yapılıyor, hepimiz biliyoruz. O yüzden dengeli beslenmek çok önemlidir. En azından dengeli tabak modeli oluşturarak kurban eti, salata, yoğurt şeklinde bir menü planlayabiliriz. Bayram süresince gezdiğimiz yerlerde çok dikkat edebiliriz. Eğer gündüz geziyorsak, sabah kahvaltısı veya öğlen yemeği ağır geçtiyse, akşam yemeğinde daha hafif geçirerek dengeleyebiliriz. Sebze yemeği, çorba, salata şeklinde plan yapılabilir. Bir de en önemli şey bayramda tabii ki tatlılardır. Tercih edebiliyorsak sütlü tatlıları tercih edebiliriz ama illa baklava yiyeceksek miktarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalori alımının kontrolsüz olmaması açısından dikkatli ve dengeli beslenmeye özen göstermeliyiz" dedi.

"Su tüketimi kesinlikle artırılmalıdır"

Zengin bayram sofralarında yenilen yemekler sonrası fazla kiloların verilmesi için egzersiz vurgusu yapan ve etin sağlıklı pişirme yöntemleri hakkında bilgi veren Eral, "Bayram süresince havalar güzel olursa akşam yürüyüşleri yapılabilir veya evde Leslie gibi yürüyüş odaklı kardiyo egzersizleri tercih edilebilir. Gazlı içecek tüketimimizi minimuma indirmek, hatta hiç tüketmemek kesinlikle en iyi tercih olacaktır. Su tüketimi ise özellikle et tüketimi arttığı için kesinlikle artırılmalıdır. Zaten rutinde ortalama en az 2,5-3 litre su tüketmemiz, yaz ayları geldiği için daha da önemlidir. Kurban Bayramı'nda en çok dikkat etmemiz gereken şey, etin ilk kesildiği zamandır. Etin ilk kesildiği zamanlarda rigor mortis dediğimiz ölüm katılığı oluşur. Bu katılığın geçmesi için eti aldıktan sonra evde buzdolabında -4 derecede en az bir gün bekletilmesi, sonra işleme geçilmesi önerilir. Et işlendikten sonra da eksi 18 derecede yaklaşık 6 ay saklanabilir. Normalde et kavurma veya kızartma yöntemleri doğru yöntemler değildir. Haşlama, fırında pişirme, buğulama veya sebzelerle yahni şeklinde pişirme tercih edilebilir. Bunlar özellikle kronik hastalıkları olan bireyler için çok daha önemlidir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR