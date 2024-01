Diyarbakır'da PKK Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Diyarbakır'da 16 yıl önce Pkk'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı. Şehidin ağabeyi Mithat Kaya, "Suçsuz ve günahsız bir insanı katletmek ne demek? Hayatını kaybeden öğrencilerin bir hayali vardı. Acımız ilk günkü gibi sürüyor. Vatan hepimizin vatanı, bayrak hepimizin bayrağı. Terör olaylarının bir an önce bitmesi lazım" dedi.

3 Ocak 2008'de Pkk'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde anma töreni düzenlendi. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Pkk terör örgütüyle mücadeleyi cansiperane şekilde sürdüreceklerini söyleyen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, hayatını kaybeden eğitim şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Vali Su, "Bundan tam 16 yıl önce 2008 yılında bugün PKK terör örgütünün haince bir otomobile yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 6'sı öğrencimiz olmak üzere 7 vatandaşımız maalesef şehit oldu. 40 yıl içerisinde hain terör örgütü asker, polis, öğretmen, öğrenci, hamile bayan, yaşlı, genç ve bebek demeden hunharca vatandaşlarımızı katletti. Ama bugün geldiğimiz noktada Allah'ın izniyle güvenlik güçlerimizin cansiperane gayretiyle ülkemizin ve ilimizin her noktasında huzur ve güven hakim. Allah'ın izni ve inayetiyle Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu hainlerin inlerine girdik ve devam ediyoruz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemizi cansiperane şekilde yürüteceğiz. Cenab-ı Hakk birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" dedi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Cengiz Kaya'nın ağabeyi Mithat Kaya ise, acısının her yıl 3 Ocak'ta tazelendiğini belirterek, terörün bir an önce bitmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kardeşinin tek suçunun çocuğunu dershaneden alması olduğunu dile getiren Kaya, "Acımız aynı şekilde devam ediyor. Ağabeyimin çocukları yetim kaldı. Suçsuz ve günahsız bir insanı katletmek ne demek? Hayatını kaybeden öğrencilerin bir hayali vardı. Acımız ilk günkü gibi sürüyor. Vatan hepimizin vatanı, bayrak hepimizin bayrağı. Terör olaylarının bir an önce bitmesi lazım. Bundan bir hafta önce 12 şehit verdik. Bir an önce terörizmin yok olmasını diliyoruz. Acımız her sene tazeleniyor. Unutmak mümkün değil. Cengiz benim küçüğümdü. Kendisi adliye personeliydi. Tek suçu çocuğunu gelip burada dershaneden almasıydı" ifadelerini kullandı.

Anma törenine katılan öğrencilerden Eyüp Gözal ise şunları kaydetti:

"Bugün, 2008 yılında şehit olan 7 vatandaşımızı anmak için buraya geldik. Bu vatandaşlarımız PKK terör örgütünün bombalı eylem saldırısında şehit olmuştu. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Hayatını kaybeden şehitlerimizin ailelerine de sabır diliyorum." - DİYARBAKIR