Diyarbakırlı öğrencilerden satrançta çifte zafer

Diyarbakır Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi, satranç alanındaki istikrarlı yükselişini Batman'da düzenlenen bölge şampiyonasında elde ettiği derecelerle taçlandırdı.

Bölge şampiyonasına katılmadan önce Diyarbakır'da düzenlenen il müsabakalarında hem kız hem de erkek takımlarıyla birincilik elde ederek dikkat çeken okul, bu başarısını bölge düzeyine de taşımayı başardı. Erkek satranç takımı, genel kategoride güçlü rakipler karşısında sergilediği kararlı ve stratejik oyun anlayışıyla bölge ikinciliğini kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca ortaya koydukları mücadele ve takım uyumu, izleyenlerden tam not aldı. Kız satranç takımı ise üstün performansıyla turnuvaya damgasını vurdu. Rakiplerine karşı açık bir üstünlük kuran takım, bölge şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşattı ve şampiyonluk kupasını okuluna kazandırdı. İl birinciliğinin ardından bölge dereceleriyle başarı grafiğini daha da yukarı taşıyan öğrenciler, disiplinli çalışmanın ve azmin somut bir örneğini ortaya koydu. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencileri tebrik ederek bu başarıların artarak devam edeceğine olan inançlarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
