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Diyarbakır haberleri: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan dar gelirli iki aileye destek

Yerel Haberler

Diyarbakır haberleri: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan dar gelirli iki aileye destek

Diyarbakır yerel gündem haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yaşayan dar gelirli iki aileye destek sundu.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yaşayan dar gelirli iki aileye destek sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Kaynartepe Mahallesi'nde 2 çoğuyla yaşayan B.K. ile aynı mahallede 3 çocuğuyla yaşayan S.Y.'yi evinde ziyaret etti.

Ailelere ayni ve nakdi destek sağlayan Beyoğlu, imkanlar dahilinde bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattıklarını söyledi.

Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman ve her koşulda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Anneler de Belediye Başkanı Beyoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Beyoğlu daha sonra mahallede esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Yerel

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