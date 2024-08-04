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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, şehirle ilgili toplantılar gerçekleştiriyor

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, göreve başladıktan sonra şehirle ilgili önemli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu toplantılarda, paydaşlarla birlikte Diyarbakır'ın geleceğine yön verecek stratejiler ele alınıyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, göreve başladıktan sonra şehirle ilgili önemli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu toplantılarda, paydaşlarla birlikte Diyarbakır'ın geleceğine yön verecek stratejiler ele alınıyor. Toplantılarda, görüşmelerde Diyarbakır'ın ekonomik kalkınması, tarım, sanayi ve turizm gibi alanlarda yapılacak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuluyor.

Bugün Vali Zorluoğlu'nu ziyaret edenler arasında, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ağaç ve Orman Ürünleri Üretici Derneği Başkanı Mehmet Namet Anık ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay İl Başkanı Mesut Işık, Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Büyüktimur, Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı (DOTED) Deniz Güler, Diyarbakır Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya, Dicle Üniversitesi Nefroloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz yer aldı.

Bu ziyaretler sırasında, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çalışma alanları ve yürütmekte oldukları projeler hakkında kapsamlı bilgiler sundular. Özellikle, kentin ekonomik kalkınmasının yanı sıra sosyal sorunların çözümü ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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