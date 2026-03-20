5. Harem-i Şerif'i de bayram namazı kılındı
Diyarbakır'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını tarihi Ulu Cami'de kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren akın etti. Yüzlerce kişi cami içinde ve avlusunda saf tutarak dualar etti.
Diyarbakır'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için tarihi Ulu Cami'ne akın etti. Burada, vatandaşlar namaz kılıp dua etti
Merkez Sur ilçesindeki İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı için saf tuttu. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ulu Camii'ne gelmeye başladı. Cami namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayanlar seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.
Namazdan sonra okunan hutbe ve duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp bir biriyle bayramlaştı. - DİYARBAKIR