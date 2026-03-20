5. Harem-i Şerif'i de bayram namazı kılındı

Diyarbakır'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için tarihi Ulu Cami'ne akın etti. Burada, vatandaşlar namaz kılıp dua etti

Merkez Sur ilçesindeki İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı için saf tuttu. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ulu Camii'ne gelmeye başladı. Cami namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayanlar seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.

Namazdan sonra okunan hutbe ve duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp bir biriyle bayramlaştı. - DİYARBAKIR

