Diyarbakır, Mardin ve Şırnak emniyet müdürleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre 37 ilin emniyet müdürü değişti. Karara göre Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanırken yerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.

Öte yandan Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici merkeze çekildi. Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday'ın yerine Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici'nin yerine ise polis başmüfettişi Volkan Sazak atandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
