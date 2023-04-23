Diyarbakır emniyeti depremzede çocukları sahalarında ağırladı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, depremzede çocukları polisevi halı sahasında ağırlayarak maç yapmalarını sağladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, depremzede çocukları misafir etti. Polisler, daha sonra kırmızı ve beyaz olmak üzere iki takım oluşturarak çocukların polisevinde halı saha maçı yapmalarını sağladı. Seremoniye çıkan çocuklar, depremden etkilenen kentlerin isimlerini söyledi. Maçı yöneten trafik polisi hakem, ilk düdüğü çaldı. Takımlar kıyasıya mücadele etti. İki takım arasında geçen keyifli maçta, karşılıklı bulunan gollerle maç 1-1 bitti.

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