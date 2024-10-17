Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 50 Yeni Araç Tahsis Edildi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenlerde var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm ülke satında yaptığı bir kampanya neticesinde illerin ihtiyaçlarına göre yeni araçlar tahsis edildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, emniyet yerleşkesinde dualarla hizmete alındı.

Vali Murat Zorluoğlu, burada gazetecilere yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın nasıl gerçek bir turizm şehri olacağına dair atılması gereken adımları, şehrin dinamikleriyle bir araya gelip değerlendirdiklerini söyledi.

Bunların hepsi huzur ortamının üzerine inşa edilebileceğini belirten Zorluoğlu, bugün Diyarbakır'da gelinen noktada bu konuların konuşulduğunu, gündemin bütünüyle pozitife dönmüş durumda olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu huzur ortamına toplumun tüm dinamiklerinin sahip çıkması gerekir. Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenlerde var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler neticesinde ve yine vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti çok büyük bir çoğunluğunun bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır, hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur ve güven içersin de geçirdi."

"Yasaklamamıza rağmen bu etkinliği yapmak üzere gayret gösteren, çağrılarda bulunan malum parti temsilcilerinin bu çağrılarına uymayarak, riayet etmeyerek, valiliğimiz aldığı kararı harfiyen benimseyen vatandaşlarımıza, kendi huzuruna, şehrin hukukuna sahip çıkan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum" diyen Zorluoğlu, "Diyarbakır'ımızın huzuru bozmak isteyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Cumartesi, Pazar günü aktivitenin akabinde orada gerek terör örgütü lehine, terörist başı lehine sloganlar atan, gerek yasadışı faaliyetlerde bulunan herkesle ilgili tespitlerimiz yaptık. Sizlerle de, kamuoyuyla da paylaştık. Bunlarla ilgili adli işlemlerimiz devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı riyasetinde tüm ülke satında yaptığı bir kampanya neticesinde illerin ihtiyaçlarına göre yeni araçlar tahsis edildiğini ifade eden Zorluoğlu, "İçişleri Bakanlığımız bize 50 araç tahsis etti. 41 adette geçtiğimiz aylarda buradaki eski araçlarımızın yerine ikame etmiştik. Toplam 91 aracımızı bugün itibariyle şehrimizin emniyetinin, güvenliğinin, huzurun hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise, "İlimize tahsis edilen 50 araç trafik ve asayiş hizmetlerinde kullanılacaktır. Bünyemize kazandırdığımız 41 taşıtla birlikte Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine son bir yılda 91 yeni araç kazandırılmıştır" ifadelerinde bulundu.

Araçlar, dualar eşliğinde hizmete alındı. - DİYARBAKIR