Diyarbakır'daki Eğitim Toplantısında Kadınların Çalışmaması Yönünde İfadeler Tepki Topladı

Haber: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da düzenlenen "Maziden Atiye" temalı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım toplantısında, kadınların çalışmaması yönünde ifadelerin sarf edildiği öne sürüldü. İddiaya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, "Toplantı girişinde öğrencilerin cep telefonlarının toplandığı ve kapalı olarak gerçekleşen bu programlarda, öğrencilerin ifadelerine göre, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı dersler anlatılmış, kadınların çalışmaması gerektiği söylenmiş, kadının yeri, evi ve görevi ailesine hizmettir ifadeleri kullanmıştır. Sadece son gün öğrencilerin imkan bulduğu bir anda tek bir öğrencinin itirazı kaydedilebilmiştir" dedi.

Diyarbakır'da düzenenlenen "Maziden Atiye" temalı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli toplantısında söz alan bir öğrencinin tepkisi salonda alkış topladı. İddialara göre tanıtım toplantısında "kadınların çalışmaması" yönünde yapılan konuşmalara kadın öğrenci şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bunların hepsi kadınların seçimidir"

"Bugün bir kadın çocuk yapmayı tercih edebilir ve bu yüzden bir kadını yargılanmayız. Bugün bir kadın çocuk yapmayıp çalışmayı tercih edebilir bu yüzden de yargılamayız. Bir kadın çocuk yapıp ekonomik özgürlüğünü kazanmak isteyebilir, bu yüzden çalışmayı tercih edebilir. Evine gelip çocuğuna da bakabilir. Bu yüzden de biz kadını yargılayamayız. Bunların hepsi teker teker kadınların seçimidir. ve bugün bence erkeklerin bu konuda yorum yapması çok da mantıklı değildir. Çünkü bu sorumlulukların hepsi kadınların sorumluluklarıdır. İkincisi, bugün genel bizce bugün bir kadının evde oturup çocuğuna bakarak hiçbir sorumluluk almadan hiçbir yerine para getirmeden erkeğin eline bakarak çocuğun bezini belki eşinden istemesi çok sıkıntılı bir durum. Bunun alternatifi de kadın bugün gidip çalışarak çocuğuna bez alabilecek parayı kazanarak evine gelip çocuğunu besleyerek belki emzirerek sonra kendi aldığın bezi kocasıyla bakmadan aldığın evin çocuğuna kullanarak bize bugün çok daha mutlu olur. Çok daha ekonomik özgürlük kazanmış bir kadın olarak toplumda çok daha kabul görür ve bizce bugün sizin anlattığınız tüm avantajların hepsinin üzerine geçer ve bu yüzden de çok amaçlı bulmuyorum."

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım toplantıları adı altında 'Maziden Atiye' seminerleri Bitlis ve Diyarbakır'da yapılmış. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katıldığı toplantılarda 'Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet karşıtlığı' aşılanmış, kadınlar hedef alınmıştır. Bu programlarda, öğrencilerin ifadelerine göre, 'Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı' dersler anlatılmış, kadınların çalışmaması gerektiği söykenmiş, kadının yeri, evi ve görevi ailesine hizmettir ifadeleri kullanmıştır. Sadece son gün öğrencilerin imkan bulduğu bir anda tek bir öğrencinin itirazı kaydedilebilmiştir.

"15-16 yaşındaki kız öğrencilerin size verdiği şu cevaplardan hiç mi utanmadınız?"

Akıl ve bilimden uzak bu safsataların mimarı tarikatsever Bakan Tekin ve yardımcısı Nazif Yılmaz'a soruyoruz: Çağ dışı fikirlerinizi yaydığınız bu toplantı modelini, hangi cemaatten öğrendiniz? Sözde eğitim dediğiniz bu toplantıların içeriğini kamuoyundan neden sakladınız? 15-16 yaşındaki kız öğrencilerin size verdiği şu cevaplardan hiç mi utanmadınız? Ama bilin ki, ne pahasına olursa olsun öğrencilerimizi sizin karanlık fikirlerinize teslim etmeyeceğiz. Laikliği, bilimi, kadınların eşitliğini ve kazanılmış haklarının teminatı Cumhuriyeti koruyacağız. Siz ve çağ dışı anlayışınız gidecek, Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek."