8 adet pirana balığı 12 yıldır kelle paçayla besleniyor

Diyarbakır'daki kelle paça lokantası, 12 yıldır 8 adet pirana balığı besliyor. İşletme sahibi Şaban Yakşi, bu etçil balıkları günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor. Müşterilerin ilgi gösterdiği pirana balıkları, özellikle çocuklar tarafından seviliyor.

Diyarbakır'da kelle paçacıda, işletme sahibi 12 yıl önce oğlunun verdiği 8 adet pirana balığını günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor.

Kentte yaklaşık 76 yıldır hizmet veren bu lokantada 12 yıldır 8 adet pirana balığı besleniyor. İşletme sahibi Şaban Yakşi, keskin dişleri, etçil ve sürü halinde gezdiklerinde tehlikeli olan bu balık türünü özel yemlerinin yanı sıra günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor.

Yakşi, 1950'den beri babadan kalan mesleğini sürdürdüklerini, 12 yıldır pirana balığı beslediklerini söyledi. 8 adet pirana balığının evladından kaldığını belirten Yakşi, "Müşterilerin çocukları, pirana balığı olduğu için seviyorlar. Paça zengin yemeğidir, ben de günde 2-3 porsiyon pirana balıklarıma yediriyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

