Diyarbakır'da Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi, Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Mobil kan bağışı aracıyla vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kampanya, önemli destekçiler ve Kızılay yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi tarafından Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personellerini içinde barındıran, 6 yatak kapasitesi kan bağışı aracıyla Diyarbakır'ın Dicle ilçesine gelen Türk Kızılay ekipleri, kan bağışı kampanyası düzenledi. 11 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ilçe merkezindeki saat kulesi yanında hizmet veren mobil araca gelen gönüllü vatandaşlar, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Hüseyin Kılıçoğlu, bazı kurum amiri ve birçok vatandaş mobil araca gelerek kan bağışında bulundu. Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Akalp, "Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Müdürlüğü olarak Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'da devlet ile özel hastaneleri kapsayan toplam 48 hastanemizin kan ihtiyacını karşılamaktayız. Bu nedenle de bugün ilçemizde kan bağışı kampanyası düzenledik. 11. kan bağışını yapan fahri başkanımız ve ilçe Kaymakamımız Mustafa Atış'a ve ilçemizde görev yapan diyanet personeli Eyyüp Bulut'a bronz madalyalarını takdim ettik. Başta ilçe kaymakamımız olmak üzere kampanyamıza gönülden destek veren bütün bağışçılarımıza teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
