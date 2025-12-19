Diyarbakır'da trafik ekipleri emniyet kemeri takmanın önemini anlattı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezinde emniyet kemeri takmanın önemi ve araç inme-binme kuralları semineri düzenlendi.

Seminer, rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören 61 özel gereksinimli bireyi ve merkezde görevli 6 servis sürücüsünü kapsayacak şekilde gerçekleştirilirken eğitimde bireylere ve sürücülere emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi, öğrenci indirme-bindirme kuralları, genel trafik güvenliği kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sırasında rehabilitasyon merkezinde, görevli servis sürücülerine eğitim güzergahlarında alınması gereken tedbirler, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için dikkat edilmesi gereken davranış biçimleri ile sürücülerin trafikte sergilemesi gereken örnek tutumlar detaylı bir şekilde aktarıldı. - DİYARBAKIR