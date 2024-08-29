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Diyarbakır'da Muhtar Çocukların İhtiyaçlarını Karşılıyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Demir, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Muhtar Demir, okul malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar için hayırseverlerden destek istedi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Demir, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin taleplerini yerine getiriyor.

Yaklaşık 5 aydır kendi doğup büyüdüğü Fatih Mahallesinde muhtarlık görevini yürüten Hikmet Demir, maddi durumu düşük ailelerin kapılarını tek tek çalarak çocukların eğitim öğretimi için ihtiyaç sahiplerini belirliyor.

Fatih Mahallesinde yaşayan çocukların maddi imkansızlıklar nedeniyle okuldan uzaklaşmasına engel olacakları söyleyen Muhtar Demir, "Bir çok aile okulların açılmasına az bir süre kala çocukların ihtiyacı olan çanta kalem defter derdine düşmüş durumda. Bu konuda mahalle sakinlerimiz gelip bu taleplerini dile getirmektedir. Çevremize ve hayırseverlerimize haber saldık bu tür ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek istedik. Bu desteği isterken de okul malzemelerini kendilerinin almalarını ve kendilerinin gelip direk ailelere teslim etmesi konusunda ricada bulunduk. Duyarlı insanlarımız hayırseverlerimiz bizlere ulaşarak gerekli desteği yapıyorlar" dedi.

Fatih Mahallesinin Bağların en eski mahallelerinden olduğunu kaydeden Hikmet Demir, "Ben ve ailem doğma büyüme bu mahallenin sakinlerindeniz. Muhtarlığa aday olurken de en büyük amaçlarımdan biri semtimizde bulunan işsiz gençlerimize destek olmaktı. Yoksulluğun, parasızlığın çok büyük boşluklara ittiğini hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Bu konuda da gerek iş kurumu olmak üzere iş çevrelerimizin desteğiyle birlikte işsiz olan semt sakinlerimize elimizden geldiğince çeşitli işler bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hikmet Demir Bağlar Fatih Yerel Güncel Haberler

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