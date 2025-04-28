Diyarbakır'da 'Masal Diyarı' Çocuk Festivali Coşkuyla Başladı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 17 anaokulun hazırladığı 17 tiyatro ve dans gösterisi 28-29-30 Nisan tarihlerinde Kayapınar Halk Kütüphanesinde vatandaşlara açık bir şekilde başladı.

Kayapınar Kayapınar Anaokulları tarafından hazırlanan "Masal Diyarı" çocuk festivali, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı'nın da katılımınla başladı. Festivale 17 anaokulun katılımıyla 17 tiyatro ve dans gösterisi yapılacağı bildirildi. Yaklaşık 4 bin öğrenci, veli ve vatandaşın katılım göstermesi beklenilen festivalde çocuklar hem öğrendi hem öğretti.

Kayahan Subaşı, 28 Nisan itibarıyla anaokulların katılım sağladığı 17 anaokulun 3 gün boyunca devam edecek olan ve her gün altışar okulun ve çocukların kendi performanslarını sahnede sergileme fırsatını bulacağını söyledi. Subaşı, "Bildiğiniz üzere atalarımız çok önemli bir sözü var 'Ağaç yaş iken eğilir' bu yaş grubunda özellikle çocuklarımıza bu etkinliği yaptırarak hem bu yaş grubunda daha sağlıklı ve etkili bir şekilde öğrenim gerçekleşmesini sağlamak hem de hikayelerle, fıkralarla çocuklarımızın aynı zamanda değer ve erdem ilişkisini de bu yaştan itibaren kavramasını vesile olmasını amaçlıyoruz aynı zamanda her bir anaokulumuzdaki onlarca çocuğumuz sahneye çıkarak kendilerini ifade etme fırsatı bulmuş olacaklar. Öz güvenleriyle birlikte sahnede bu performansları sergilemesi anlaşıyoruz ciddi anlamda çocuklarımıza katkı sunduğu gibi çok da eğlendiklerini görüyoruz biz" ifadelerini kullandı.

Kayapınar Neşeli Yüzler anaokulu öğretmenlerinden Gizem Deveci ve Esin Ersoy, festivali duydukları ilk andan itibaren nasıl eğlenerek öğrenebileceklerini amaçladıklarını söylediler. Deveci, "Çocuklarla birlikte bir ekip kurduk, o ekipte yaşayarak öğrenmeyi amaçladık. Nasrettin hoca fıkraları geleneksel olarak çocuklarımızın da öğrenmesi gerektiğini düşündüğümüz için o yüzden bu fıkralar üzerine yoğunlaştık. Çocuklarla birlikte yaklaşık bir, bir buçuk ay civarında bir çalışma sonucu gösterimizi çıkarttık" dedi.

Öğretmenleri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla ve Nasrettin Hoca karakterini Neşeli Yüzler anaokulu öğrencileri içerisinde en güzel şekilde canlandığı için seçilen kız öğrencilerden Asel Kaplan ise, "En başta korktum yapamayacağım diye korktum ama sonra birazcık heyecanlandım heyecanlanma da geçti. Çok güzel oldu" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR