Diyarbakır'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' coşkusu

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrencilerin katkılarıyla anlamlı bir video çalışması hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında başlatılan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de coşkuyla gerçekleştirildi. Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, öğrencilerin aktif katılımıyla Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan bir video çalışması hazırlandı. Çalışmada, paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi milli ve manevi değerler ön plana çıkarılarak Ramazan ayının toplumsal hayattaki önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin özverili katkılarıyla hazırlanan video ile hem Ramazan ayının manevi iklimi vurgulandı hem de Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin değer odaklı eğitim anlayışına güçlü bir örnek sunuldu.

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin milli ve manevi değerlere yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
