Diyarbakır'da Leman Dergisi Protestosu

Diyarbakır'da bir araya gelen yüzlerce kişi, Leman dergisini protesto etti.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Yenişehir Ofis semtinde toplanan yüzlerce kişi, tekbirler getirdi, basın açıklaması yaptı. Bir açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çelik, tüm dünyada İslam'ın değerlerine, İslam'ın kutsallarına hakaret edildiğini ifade ederek, "Biraz tefekkür edersek Danimarka'da, Hollanda'da, Almanya'da ve Avrupa ülkelerinde başlayan bu furya, yavaş yavaş maalesef Müslüman bir ülke olan Türkiye, yani ülkemizde de bazı bedbahtlar tarafından baş göstermiştir. Bunun adına sanat ve sanatçı özgürlüğü, bunun adını basın özgürlüğü, bunun adına fikir özgürlüğü diyorlar" dedi.

Çelik'in konuşmasının ardından Fatih Taş, vakıf adına basın açıklamasını okudu. Taş, "Bugün burada hem kutsallarımıza yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınamak hem de Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırıma dikkat çekmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı İslam düşmanlığıdır. Kutsallarımıza açık bir saldırıdır. Sözde karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden İslam düşmanı güruhun ahlaksız neşriyatları kabul edilmez. Alemlerin Efendisi Hz. Peygamber Efendimize (sav) yönelik saygısızlık içeren sözde karikatürleri şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) ve Hz. Musa (as) sözde karikatür yoluyla yapılan saldırı, tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı özelde 2 milyarlık İslam alemine, genelde ise Türkiye'de yasayan tüm halklara yapılmıştır. Nefret suçu isleyen Leman dergisinin yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa'yı (as) tasvir cüreti sınırları aşmıştır. Canımızdan aziz bildiğimiz kutsallarımıza saldırıyı kabul etmiyor ve lanetliyoruz. Milyarlarca insanın ve ümmetin kutsalına saldıran reziller, bunu sanat diye pazarlamaya çalışıyorlar. Bu alçak saldırıyı yapanların şunu iyi bilmesi gerekiyor ki bu aziz millet, ifade özgürlüğü kisvesi altında peygamberimize dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri, yaptıkları alçaklığın ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir. Müslümanların biricik rehberi Efendimize (sav) yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır. Bu aymazlara ve alçaklara fırsat verilmemelidir" diye konuştu.

Grup, basın açıklamasından sonra tekbirler ve sloganlar eşliğinde dağıldı. - DİYARBAKIR