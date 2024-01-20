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Diyarbakır'da Kulp İlçe Başkanı Cami İmamını Darp Etti

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kulp İlçe Başkanı Burak Akeller'in cuma namazında hutbe okuma tarzını beğenmediği gerekçesiyle Bahçelievler Camisi imamını darp ettiği iddiaları üzerine adli ve idari tahkikat başlatıldı.

EVREN DEMİRDAŞ

Diyarbakır Valiliği, Kulp İlçe Başkanı Burak Akeller'in cuma namazında hutbe okuma tarzını beğenmediği gerekçesiyle Bahçelievler Camisi imamını darp ettiği iddialarına ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

İddiaya göre; olay Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşandı. Cuma namazını kılmak için Bahçelievler Camisi'ne giden Kulp Kaymakamı Burak Akeller, hutbe okuma tarzını beğenmediği imam M.K.'yi imam odasına çağırarak hutbe okuduğu mikrofonla darp etti. İmam M.K., darp raporu alarak kaymakamdan şikayetçi oldu.

DİYANET-SEN AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulp İlçesinde Diyanet-Sen İlçe Başkanımız, imam-hatip arkadaşımız Cuma namazında cemaatin huzurunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yazmış olduğu Hutbeyi okurken, meslektaşımıza yakışıksız üslupla müdahale etmek provakatörlüktür. Namazdan sonra Korumasının da yardımıyla hocamızı odaya alarak darp etmesi de magandalıktır. (Daha sonrada darp ettiği mikrofon sopasını korumasını göndererek odadan aldırdığını da biliyoruz.) Diyarbakır Valisi ile durumu bizzat görüşerek konunun yakın takipçisi olacağımızı belirttik. Gereğinin yapılmasını hem Valilikten hem de İçişleri Bakanlığımızdan bekliyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve İlçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin; adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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