Diyarbakır'da Koruyucu Aileye Teslim Edilen Kız Çocuğu Yeni Hayatına Başladı

Diyarbakır'da Koruyucu Aileye Teslim Edilen Kız Çocuğu Yeni Hayatına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen törenle bir kız çocuğu koruyucu ailesine teslim edilerek yeni hayatına adım attı. Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, koruyucu aile olmanın önemine vurgu yaptı ve bu modelin devlet korumasındaki çocukların daha iyi bir ortamda büyümelerine katkı sağladığını belirtti.

Diyarbakır'da bir kız çocuğu, düzenlenen imza töreniyle koruyucu ailesine teslim edilerek yeni hayatına ilk adımını attı.

Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonu, bugün yürekleri ısıtan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bir kız çocuğu, düzenlenen imza töreniyle koruyucu ailesine teslim edilerek yeni hayatına ilk adımını attı. Bu anlamlı adımla birlikte Diyarbakır'da koruyucu aile sayısı 97'ye ulaştı.

Törene Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile kurum temsilcileri katıldı. Törende konuşan Vali Zorluoğlu, duygusal anların yaşandığı teslim sürecinde koruyucu aileye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ailemize teşekkür ediyoruz. Koruyucu aile olma yaklaşımınız takdire şayandır. İnşallah bu yavrumuz, sevgi dolu bir aile çatısı altında büyüyecek. Evlatlarınızla beraber çok güzel ve mutlu günler geçirmenizi temenni ediyorum. Bu yaklaşımınız için devletimiz ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Her çocuğumuzun bir aile sıcaklığına, sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Diyarbakır olarak bu sayıyı daha da artırmak için hepimizin üzerine düşen görevler var. Gönül kapılarını açacak tüm ailelerimizi, bu özel ve anlamlı sorumluluğu paylaşmaya davet ediyorum."

Bu törenle birlikte Diyarbakır'da koruyucu aile çatısı altında sevgiyle büyüyen çocuk sayısı 97'ye ulaşırken; koruyucu aile modeli, devlet koruması altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında sevgi, ilgi ve güven içinde büyümelerini amaçlıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Turan ve YİK Başkanı Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD davasında ara karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.