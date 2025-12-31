Haberler

Çınar Kaymakamlığından örnek davranış

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaymakamlık, hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü günlerde, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü Diyarbakır'da Çınar ilçesinde kaymakamlık, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Diyarbakır Çınar ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı harekete geçti. Çınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muharrem Duman'ın koordinasyonunda yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine sıcak yemek ve ihtiyaçları kadar ekmek dağıtımı gerçekleştiren ekipler ayrıca vatandaşların dışardan taleplerini de karşıladı.

Sabahın erken saatlerinde Çınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı AŞ Evinde hazırlanan üç çeşit sıcak yemek yemekhanede pişirilerek sefer taslarına konularak dışarı çıkamayan vatandaşların evlerine ulaştırıldığını belirten Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, "Devletimizin sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yardımlaşma, paylaşma ve birlik ruhuyla hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
