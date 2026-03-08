Haberler

AK Parti heyeti Çınar'da Kadınlar Gününü kutladı

AK Parti heyeti Çınar'da Kadınlar Gününü kutladı
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çınar ilçesinde kadınlarla bir araya gelip karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, AK Parti Çınar İlçe Başkanı Mehmet Arzu ile birlikte Ağaçsever köyünü ziyaret etti. Burada kadınlarla bir araya gelen heyet, 8 Mart Dünya kadınlar Gününü kutlayarak karanfil dağıttı. Karanfilleri alan kadınlar heyete teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
