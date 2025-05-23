Diyarbakır'da Işıkla Boyama Atölyesi Düzenlendi

Fotono21 Fotoğraf Derneği, Diyarbakır'ın tarihi hazinelerinden Zerzevan Kalesi'nde düzenlediği "Işıkla Boyama Atölyesi" ile katılımcılara benzersiz bir gece fotoğrafçılığı deneyimi yaşattı. Antik surların arasında ışıkla yapılan çizimlerle tarihsel dokuya farklı bir anlam katıldı.

Atölyede, ışıkla boyama tekniklerinin yanı sıra uzun pozlama ve yıldız izi fotoğrafçılığı gibi ileri düzey gece çekim yöntemleri uygulamalı olarak öğretildi. Katılımcılar, tarihi kalenin taş duvarları arasında kendi ışık izlerini oluştururken aynı zamanda gökyüzünde yıldızların hareketini de kadrajlarına yansıttı. Zerzevan Kalesi'nin geniş görüş açısı ve düşük ışık kirliliği, özellikle yıldız pozlaması için ideal bir ortam sundu. Atölye süresince teknik anlamda üretilen fotoğraflar, geçmişin sessiz tanığı olan kaleyi adeta çağdaş bir sanat galerisine dönüştürdü.

Fotono21 yetkilileri, bu tür etkinliklerin fotoğraf sanatını deneyimleyerek öğrenme sürecine katkı sunduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde farklı temalarla benzer çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Katılımcılar ise hem gece fotoğrafçılığı becerilerini geliştirdiklerini hem de tarihi bir atmosferde üretim yapmanın ayrıcalığını yaşadıklarını dile getirdi.

Bu buluşma, katılımcıların teknik gelişimine katkı sunarken, Zerzevan Kalesi'ni de fotoğraf sanatı aracılığıyla yeniden yorumlayan özgün karelerin ortaya çıkmasına vesile oldu. - DİYARBAKIR