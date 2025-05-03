Diyarbakır'da İki Gündür Kayıp Kadın Ölü Bulundu

Diyarbakır'da iki gündür haber alınamayan kadın evde ölü bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadın, itfaiye ekipleri tarafından evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 76 yaşındaki Seniha Çakmak'tan haber alınması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adres polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.