Diyarbakır'da İki Gündür Kayıp Kadın Ölü Bulundu

Diyarbakır'da İki Gündür Kayıp Kadın Ölü Bulundu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki gündür haber alınamayan 76 yaşındaki Seniha Çakmak, itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da iki gündür haber alınamayan kadın evde ölü bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadın, itfaiye ekipleri tarafından evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 76 yaşındaki Seniha Çakmak'tan haber alınması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adres polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Yerel
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